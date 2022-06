Dejan Radonjić: Izvući ćemo pouke i doći do titule

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić izjavio je večeras da će njegovi igrači izvući pouke iz ubedljivog poraza u četvrtom meču finalne serije ABA lige od Partizana (112:84) i da će pred svojim navijačima u ponedeljak (20.00) pokušati da dođu do trijumfa i odbrane titule.

„Izgledali smo zadovoljavajuće samo na početku utakmice. Partizan je bio izuzetno čvrst odbrambeno, mi smo u odbrani bili slabi i mekani. Napravili su veliku prednost i to im je olakšalo meč do kraja. Prednost domačeg terena smo zaslužili, igramo pred našim navijačima i nadam se da čemo izvuču pouke iz ovog poraza, savladati Partizan i doći do titule“, izjavio je Radonjić na konferenciji za medije u hali „Aleksandar Nikolić“.

(Tanjug)

