Dejli Blind raskinuo ugovor sa Ajaksom

AMSTERDAM – Fudbaler Ajaksa i holandski reprezentativac Dejli Blind raskinuo je danas ugovor sa klubom iz Amsterdama.

Blind je imao ugovor sa Ajaksom do kraja sezone.

„Poslednjih nekoliko dana postigli smo sporazumni raskid ugovora sa Blindom. Nadam se da će da pronađe drugi klub u kojem će da završi uspešnu karijeru. Zajedno sa njim odabraćemo utakmicu koja će biti odigrana na „Amsterdam areni“ na kojoj će Blind da se oprosti od navijača“, rekao je sportski direktor Ajaksa Edvin van der Sar.

Blind (32) je član Ajaksa od svoje osme godine. On je od 2014. do 2018. godine igrao za Ajaks, a potom je četiri sezone nastupao za Mančester junajted. On se 2018. vratio u klub iz Amsterdama.

Sa Ajaksom je osvojio 11 trofeja.

Za selekciju Holandije igrao je na Svetskom prvenstvu u Kataru, a za nacionalni tim ove zemlje postigao je tri gola na 99 utakmica.

(Tanjug)

