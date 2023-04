Dejmon Hil: Luis Hamilton može da osvoji titulu u F1

LONDON – Nekadašnji svetski šampion u Formuli jedan Dejmon Hil izjavio je danas da je uveren da vozač Mercedesa Luis Hamilton može da osvoji još neku titulu u F1, prenose britanski mediji.

Hil je podsetio da je Hamilton (38) ove sezone tokom kvalifikacija bio sporiji od timskog kolege Džordža Rasela (25). Međutim, Hamilton, koji je u karijeri osvojio sedam titula, i dalje ima dobar tempo tokom ovogodišnjih trka.

„Kada se stariji i iskusniji vozači suoče s brzinom mladog rivala u timu, onda imaju razne mogućnosti. Mogu da padnu u depresiju i da dignu ruke od svega ili da ulože svu energiju kako bi obezbedili da bude važan samo rezultat utrke. Mogli bi ‘malo da odustanu’ od kvalifikacija i da prihvate da su u kasnim tridesetim, kao i da više ne mogu da voze apsurdno brze krugove kao što su mogli u dvadesetim. Umesto toga mogu da se fokusiraju na trku“, izjavio je Hil u podkastu „F1 nacion“.

On smatra da će Hamiltonu uskoro da bude jasno da ne može da parira Raselu.

„Džordž je izuzetno brz na početku svoje karijere. Ne znam da li je Hamilton shvatio da ne može da mu parira. Međutim, mislim da će to da shvati na kraju. Moguće je da je instinktivna, nesvesna brzina počela da ga napušta“, dodao je Hil.

Hamilton je četvrti u generalnom plasmanu vozača sa 38 bodova, dok je Rasel sedmi sa 18.

„Džordž mora da naporno da radi da bi bio vredan timu i on to zaista radi. Mercedes zna šta ima sa Luisom. On će da iskoristi svaku priliku da se vrati u top formu, može da vozi fantastične trke. Ekipa zna da to može i Rasel, ali sve mora da dokaže. To je iscrpljujuće, a Rasel je i predsednik udruženja vozača“, zaključio je Hil, koji je bio svetski šampion u F1 1996. godine.

Naredna trka u šampionatu F1 biće održana 30. aprila za VN Azerbejdžana.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.