Denver izgubio od Filadelfije, 25 poena Jokića i 41 poen Embida

Košarkaši Filadelfije pobedili su noćas Denver sa 126:121 i ostvarili treću uzastopnu pobedu u NBA ligi.

U duelu dvojice igrača koji se bore za MVP titulu, Džoela Embida i Nikole Jokića, pobedio je igrač Filadelfije, koji je u 18. uzastopnoj utakmici postigao više od 30 poena. Embid je utakmicu završio sa 41 poenom, 10 asistencija i sedam skokova, a tokom meča šapnuo je srpskom centru da je „najbolji igrač u ligi“.

„Smešno je jer se na Tviteru vodi rat navijača Filija protiv navijača Denvera. Smešno je pošto obojica mislimo – koga briga? Želimo da igramo košarku i da pobeđujemo. Ali on zaslužuje pohvale. Sve dok ga ne srušite, on je najbolji u ligi. On je MVP finala. Sve dok mu to ne oduzmete, on to drži. Ali, istovremeno, verujem u sebe“, rekao je Embid posle utakmice.

Tajris Maksi pobedi je doprineo sa 25 poena, devet asistencija i pet skokova, Tobajas Haris sa 24 poena, a Keli Ubri sa 11.

Jokić je utakmicu završio sa 25 poena, 19 skokova i tri asistencije.

„Ne igram protiv njega, igram protiv Filadelfije. Ovo je bio dobar duel“, rekao je Jokić.

Majkl Porter dodao je 20 poena, Džamal Marej 17 poena i 10 asistencija, a Eron Gordon 16 poena, šest skokova i četiri asistencije za aktuelne šampione lige.

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su Oklahomu sa 128:117 i zabeležili devetu pobedu u poslednjih 11 utakmica. Pol Džordž predvodio je Kliperse sa 38 poena, sedam skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte. On je postigao 18 poena u četvrtoj četvrtini, a 11 od poslednjih 14 poena Klipersa.

Džejms Harden postigao je 16 poena uz osam asistencija i pet skokova, a Kavaj Lenard 16 poena uz šest skokova i šest asistencija za tim iz Los Anđelesa.

Oklahoma je izgubila drugu uzastopnu utakmicu, a najefikasniji u ekipi bio je Džejlen Vilijams sa 25 poena uz sedam asistencija. Šej Gildžes-Aleksandar i Lu Dort imali su po 19 poena, a Ajzea Džo 15.

Srpski košarkaš Vasilije Micić utakmicu je završio sa sedam poena, dve asistencije i skokom.

Košarkaši Finiksa pobedili su Sakramento sa 119:117 poenima Kevina Durenta sa linije za slobodna bacanja 1,8 sekundi pre kraja. On je utakmicu završio sa 27 poena, pet skokova i četiri asistencije, dok je Grejson Alen postigao 29 poena, od kojih devet trojki, čime je izjednačio rekord franšize.

Devin Buker u pobedi je učestvovao sa 16 poena i 11 asistencija, Bredli Bil sa 13 poena, a Jusuf Nurkić sa 10 poena i 15 skokova.

Sakramento je imao i 22 poena prednosti, ali su Sansi u završnici serijom 23:4 preokrenuli. U ekipi Sakramenta najefikasniji je bio Dearon Foks sa 22 poena, dok je Domantas Sabonis ostvario tripl-dabl učinak od 21 poena, 12 skokova i 11 asistencija.

Kigan Marej dodao je 18, a Saša Veznkov 14 poena za Kingse, koji su pretrpeli treći uzastopni poraz.

(Beta)

