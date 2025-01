Denver posle preokreta pobedio Dalas, Jokić na asistenciju od tripl-dabla

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na gostujućem terenu Dalas 112:101, i time zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Rasel Vestbruk sa 21 poenom, uz 10 skokova i sedam asistencija, dok je reprezentativac Srbije Nikola Jokić zabeležio 19 poena, 18 skokova i devet asistencija. Džamal Marej je dodao 17 poena, a Eron Gordon, koji je propustio prethodnih devet utakmica Denvera, postigao je 13 poena, isto koliko i Majkl Porter Džunior.

U ekipi Dalasa, za koju zbog povreda nisu igrali Luka Dončić i Kajri Irving, najefikasniji je bio Klej Tompson sa 25 poena, Spenser Dinvidi je zabeležio dabl-dabl sa 16 poena i 10 asistencija, dok je Nadži Maršal takođe postigao 16 poena.

Dalas je na tri minuta do kraja treće četvrtine imao 18 poena prednosti (87:69). Denver je potom serijom 28:9 stekao vođstvo 97:96 na pet minuta do kraja utakmice, do čijeg zavšretka je postepeno povećavao prednost.

Plejmejker Dalasa Luka Dončić je ovim izostankom ostao bez šanse da odigra 65 utakmica u sezoni, što znači da neće biti u konkurenciji za ovosezonske individualne nagrade. Slovenački košarkaš će time prekinuti svoj niz od pet uzastopnih sezona u kojima je bio član idealnog tima NBA lige.

Denver je četvrti na tabeli Zapadne konferencije sa 23 pobede i 15 poraza, dok je Dalas, kome je ovo šesti poraz u poslednjih osam utakmica, peti sa skorom 22/17.

Šarlot je na gostujućem terenu izgubio od Finiksa 113:120, i time zabeležio svoj 11. poraz u poslednjih 12 utakmica.

Najefikasniji u ekipi Šarlota bio je Lamelo Bol sa 25 poena, uz 11 asistencija, Mark Vilijams je dodao 24 poena i 16 skokova, Mikal Bridžes je postigao 21 poen, dok je reprezentativac Srbije Vasilije Micić za osam minuta igre zabeležio pet poena, skok i asistenciju.

U ekipi Finiksa najefikasniji su bili Devin Buker sa 30 i Kevin Durent sa 27 poena, dok je Bredli Bil dodao 15 poena.

Šarlot zauzima 13. mesto na tabeli Istočne konferencije sa osam pobeda i 28 poraza, dok se Finiks, kome je ovo treći uzastopni trijumf, nalazi na 11. poziciji Zapadne konferencije sa skorom 19/19.

Indijana je na gostujućem terenu pobedila Klivlend 108:93, i time prekinula njegov niz od 12 uzastopnih trijumfa.

Najefikasniji u ekipi Indijane bio je Endru Nembhard sa 19 poena, Paskla Sijakam je dodao 18 poena i devet skokova, dok je Majls Tarner zabeležio dabl-dabl sa 15 poena i 10 skokova. Tajris Halibarton je zbog povrede zadnje lože propustio celo drugo poluvreme utakmice.

U ekipi Klivlenda najefikasniji su bili Darijus Garland sa 20 i Donovan Mičel sa 19 poena, dok je Evan Mobli zabeležio dabl-dabl sa 16 poena i 12 skokova.

Indijana je peta na tabeli Istočne konferencije sa 22 pobede i 18 poraza, dok je Klivlend prvi sa skorom 33/5.

Boston je ostvario svoj 28. trijumf u sezoni, pošto je pobedio Nju Orleans 120:119 uz 38 poena i 11 skokova Džejsona Tejtuma, dok je najefikasniji igrač Njujorka u pobedi nad Milvokijem 140:106 bio Džejlen Branson sa 44 poena.

Sakramento je pobedom nad Čikagom 124:119, u kojoj su ga predvodili Dieron Foks sa 26 poena i Domantas Sabonis sa 22 poena i 15 skokova, zabeležio svoj sedmi uzastopni trijumf, dok je plejmejker Orlanda Kol Entoni postigao 27 poena u pobedi nad Filadelfijom 104:99.

Oklahoma je, predvođena sa 27 poena Šeja Gildžes-Aleksandra, pobedila Vašington 136:95, i time mu nanela šesti uzastopni poraz, dok je Bruklin porazom od Jute posle produžetka 111:112 izgubio svoj peti meč zaredom.

(Beta)

