Derventa domaćin poslednje etape biciklističke trke Beograd – Banjaluka

Gradonačelnik Milorad Simić i direktor trke Vladimir Kuvalja danas su potpisali ugovor o saradnji, a tom prilikom prvi čovek najmlađeg grada u Srpskoj dobio je na poklon potpisanu žutu majicu.

Trka počinje 13. aprila timskim hronometrom u Beogradu, 14. aprila vozi se etapa od Obrenovca do Bijeljine, treći dan je rezervisan za etapu od Bijeljine do Vlasenice, a nakon toga karavan se seli u Doboj odakle će se voziti do Prijedora.

(Tanjug)

