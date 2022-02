Derventa domaćin poslednje etape trke Beograd – Banjaluka

DERVENTA – Domaćin starta poslednje etape biciklističke trke „Beograd – Banjaluka“ biće Derventa 17. aprila, saopštili su organizatori.

Tradicionalna, 16. po redu trka između Beograda i Banjaluke krenuće 14. aprila, a za sada je poznato da će biti vožene etape od Obrenovca do Bijeljine, od Bijeljine do Vlasenice i od Dervente do Banjaluke.

Postoji mogućnost da bude održana još jedna etapa, jer ima još gradova koji žele da ugoste karavan, a sve će biti poznato do kraja februara.

„Izuzetno mi je drago što će Derventa ponovo biti domaćin starta. Uz Beograd, Banjaluku i Bijeljinu ovaj grad je najviše puta bio sastavni deo trke, a gradonačelnik Milorad Simić je njen istinski prijatelj. Zvanični ugovor ćemo potpisati u narednih dvadesetak dana, ali u ovom slučaju nije ni potreban, jer su reč i pružena ruka jače od bilo kakvog papira“, izjavio je direktor trke Vladimir Kuvalja.

