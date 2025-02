Desetogodišnji Uroš iz Niša evropski prvak u brzopoteznom šahu

Kolekciju medalja sa takmičenja u šahu desetogodišnji Uroš Perunović iz Niša nedavno je upotpunio još jednom i to najznačajnijom do sada, zlatnom medaljom osvojenom u Skoplju na evropskom prvenstvu u brzopoteznom šahu.

Osvajanje titule prvaka Evrope nije iznenadilo poznavaoce šaha u Nišu jer Uroš potiče iz poznate šahovske porodice. Njegov otac Miodrag je internacionalni majstor i selektor sprske šahovske reprezentacije, a deda Ljubivoje Perunović je predsednik Šahovskog kluba Niš i internacionalni sudija.

„Ja sam prve poteze krenuo da vučem sa četiri, pet godina. Dopao mi se šah, pogotovo što su i oni igrali, pa onda nisam bio sam nego sam imao i društvo za igranje. (Jel teško da se igra šah?) Jeste teško je, treba puno puno rada da bi se dostiga neki baš veliki uspeh. Ponekada ima dana kada mnogo treniram, a nekada imam dane kada sa tatom pogledam bukvalno sat vremena i ništa više“.

Osim šaha Uroš trenira i fudbal, a osvajao je i medalje i u džudou. Uz sve to je i odličan đak i u školskoj knjižici ima sve same petice.

„Ja bi voleo da se ne bavim samo šahom. Naravno između pitanja fudbaler ili šahista, naravno šahista, ali bi voleo pored šaha i da radim nešto i onda da na primer držim časove šaha i da igram na turnirima, ali i da se bavim tim nekim svojim poslom“

Uroševa želja je da jednog dana postane svetski prvak i da igra šah poput njegovog idola Norvežanina Magnusa Karlsena.

Urošev otac i trener Miodrag Perunović rekao je da je mnogo teže raditi sa decom, nego sa odraslima jer je potreban poseban pedagoški pristup i potrebno je spusititi se na dečiji nivo.

„Kada je u pitanju konkretno Uroš, radi se o jednom jako talentovanom detetu. Mi radimo dve, do tri godine. To nije neki studiozni, veliki, analitični rad. Međutim, on to pokriva svojim talentom“

Prema njegovim rečima deca u Srbiji su generalno veoma telentovana za šah, ali nemaju radnu naviku, a za postizanje dobrih rezultata potreban je svakodnevan, višečasovni rad. A zadatak trenera je da kod dece razviju ljubav prema šahu .

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG)

(Beta)

