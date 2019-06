Detalji tragedije: Rejes vozio 237 km/h kada mu je pukla guma (foto)

Hoze Antonio Rejes, proslavljeni fudbaler Sevilje, Arsenala, Reala i Atletika, poginuo je u subotu u 11.40 u saobraćajnoj nesreći na putu iz Sevilje prema rodnoj Utreri nakon što je izgubio kontrolu nad vozilom koje je izletelo s puta i zapalilo se.

List El Mundo Deportivo objavio je podatke koje je dobio uvidom u policijski izveštaj sa lica mesta. U izveštaju stoji je Mercedes Brabus S550, kojim je upravljao Rejes, neposredno pre nesreće išao brzinom od 237 kilometara na sat. Pri tako velikoj brzini slučajno je skrenuo i tako udario u zaštitnu ogradu uz put. Tom prilikom mu je pukla guma i tako je nepovratno izgubio kontrolu nad vozilom.

Zbog toga je automobil prešao dve trake i ušao u suprotnu, zatim udario u betonski stub, prevrnuo se preko njega i zapalio. Na licu mesta pogininuli su Rejes i njegov rođak, dok je drugi s teškim povredama prevezen u bolnicu.

Heartbreaking scenes as Jose Antonio Reyes' coffin is carried from Sevilla's stadium to a church in his hometown 🙏🌹 pic.twitter.com/HvTJywQxZo

— Football Daily (@footballdaily) June 3, 2019