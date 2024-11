Detroit pobedio Majami posle produžetka na početku NBA kupa

Košarkaši Detroita pobedili su noćas Majami posle produžetka 123:121, na početku NBA kupa, koji se igra u sklopu regularnog dela sezone u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi.

Detroit je pobedio posle neobične situacije, odnosno tehničke greške koju je dobio Majami zbog toga što je trener Erik Spolstra zatražio tajm-aut koji nije imao.

Majami je poveo 121:119 košem Tajlera Hiroa 1,8 sekundi pre kraja, a zatim je Džejlen Daren „zakucao“ na drugoj strani i izjednačio. Trener Majamija je zbog toga ljutito reagovao i tražio tajm-aut koji nije imao i dosuđena su dva slobodna bacanja koja je iskoristio Malik Bizli i doneo pobedu Detroitu.

„Za to zaista nema izgovora. Tu sam 17 godina. Razgovarali smo o tome, znao sam da nemamo ništa. Emotivno sam reagovao i napravio sam užasnu grešku na kraju. Napravio sam mentalnu grešku, ja sam kriv. Osećam se užasno“, rekao je Spolstra.

Bizli je utakmicu završio sa 21 poenom i pet skokova, a njegov saigrač Kejd Kaningem sa 21 poenom, devet asistencija i sedam skokova. Džejden Ajvi pobedi je doprineo sa 19 poena, devet skokova i sedam asistencija, a Tobajas Haris sa 17 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

U ekipi Majamija najefikasniji je bio Hiro sa 40 poena, od kojih je postigao 20 u poslednjoj četvrtini i produžetku, a imao je još i osam asistencija, pet skokova i četiri ukradene lopte. Bem Adebajo dodao je 20 poena i 12 skokova, a Dankan Robinson i Hajme Hakes po 14 poena.

Srpski košarkaš Nikola Jović igrao je dva i po minuta pošto se povredio u duelu sa Bizlijem koji ga je udario laktom u vilicu, pa je igrač Majamija krvavog nosa i usne morao u prvoj četvrtini da završi utakmicu. Postigao je dva poena i imao je jedan skok.

To je bila prva pobeda Detroita u NBA kupu, koji se igra drugu sezonu, pošto su Pistonsi prošle sezone imali 0/4. Utakmice će se igrati u noćima između utorka i srede i petka i subote, klubovi su podeljeni u tri grupe i igraće do 3. decembra, a sedam dana kasnije počinje nokaut faza, od četvrtfinala. Dva polufinala i finale održaće se u Las Vegasu od 14. do 17. decembra.

Košarkaši Orlanda pobedili su Šarlot 114:89. Franc Vagner bio je najefikasniji u pobedničkom timu sa 32 poena uz osam skokova i pet asistencija, Moric Vagner imao je 18 poena, a Džejlen Slags, koji je pogodio prvih sedam šuteva, dodao je 17 poena, četiri skoka i četiri asistencije.

U ekipi Šarlota Lamelo Bol postigao je 35 poena, od kojih 16 u prvoj četvrtini, a imao je još sedam asistencija i šest skokova. Grant Vilijams postigao je 15, a Musa Dijabate 12 poena uz 15 skokova. Srpski košarkaš Vasilije Micić utakmicu je završio sa četiri poena, tri skoka, asistencijom i ukradenom loptom.

Košarkaši Golden Stejta pobedili su Dalas 120:117. Voriorse je predvodio Stefen Kari sa 37 poena, devet asistencija i šest skokova. On je u završnici postigao trojku za 118:114, a pobedu je obezbedio sa dva poena za linije za slobodna bacanja.

Džonatan Kaminga dodao je 16 poena, a Badi Hild i Deantoni Melton po 14. Drejmond Grin pobedi je doprineo sa 11 poena, sedam skokova i šest asistencija.

U ekipi Dalasa najefikasniji je bio Luka Dončić sa 31 poenom uz osam skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte. Klej Tompson, koji je u julu prešao u Dalas, postigao je protiv svog bivšeg kluba 22 poena, a Kajri Irving imao je 21 poen i šest asistencija.

U duelu dve ekipe sa najlošijim učinkom u ligi, Milvoki je pobedio Toronto 99:85 i naneo mu peti uzastopni poraz. Bakse je predvodio Janis Adetokunbo sa 23 poena, sedam asistencija, četiri skoka i četiri blokade. Bobi Portis pobedi je doprineo sa 17 poena i osam skokova, a Bruk Lopez sa 13 poena i sedam skokova.

U ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najefikasniji je bio Grejdi Dik sa 32 poena. Baksi sada imaju tri pobede i osam poraza, a Reptorsi dve pobede i 10 poraza.

U ostalim utakmicama Džoel Embid debitovao je u sezoni u porazu Filadelfije od Njujorka 99:111, Portland je pobedio Minesotu 122:108, a Atlanta je pobedila akutelnog šampiona Boston 117:116.

(Beta)

