Devojka zamolila Ronalda za fotografiju, o njegovoj reakciji bruji svet (video)

Kristijano Ronaldo postigao je svoj prvi gol ove sezone i svoj prvi ikad u Ligi Evrope kada je realizovao jedanaesterac za Mančester Junajted u 39. minutu utakmice protiv moldavskog Šerifa, u susretu 2. kola grupe E Lige Evrope. Već do poluvremena je bilo 2:0, budući da je pre njega gol postigao i Džejdon Sančo, a tim rezultatom utakmica je i završena.

Mnogi mediji izdvajaju trenutak s tog susreta koji se dogodio kad su igrači išli prema svlačionici na odmor na poluvremenu.

A fan asked Ronaldo for a picture during the halftime of the United game but he refused to take it… pic.twitter.com/qYIRsvmtQU

— LSPN FC (@LSPNFC_) September 15, 2022