Dijana Đoković otkrila zašto Novakova deca nisu krštena

Deca Novaka Đokovića, Tara i Stefan, odrastaju bezbrižno dok pažljivi roditelji, kao i ostatak porodice vode i te kako računa o njima. Njih dvoje centar su teniseru i njegovoj supruzi Jeleni, ali i Novakovoj majci Dijani i ocu Srđanu.

Budući da je najbolji srpski teniski šampion, vrlo pobožan, o čemu svedoče i reči njegove majke u emisiji „Dok anđeli spavaju“, mnogi su se iznenadili kada je ona otkrila da njeni unučići, deca Novaka i Jelene, nisu kršteni. Ipak, kako je ona objasnila, razlog za to je vrlo racionalan i ima veliku težinu.

Naime, Novak i Jelena žele da sačekaju da njihova deca odrastu još malo, pre nego što učine takav korak u njihovom duhovnom razvoju.

„Jako sam ponosna na njega. Svi bi podredili uspeh iznad duhovnog mira. Kod Novaka je jaka velika zahvalnost koju ima. Zahvalan je na svemu što je ostvario, sve je vanzemaljski. On se drži svojih principa i verovanja, to čini čoveka, to čini njega“, započela je Dijana u pomenutoj emisiji i dodala:

„Novak nosi osveštani krst koji je dobio na Hilandaru, koji mu daje snagu. Proveo je tamo tri dana, to je za njega veoma važno iskustvo. On je zaista duhovno biće, krstio se kada je imao pet godina i taj čin shvatio je ozbiljno. Ima nešto u sebi. Stalno ga pitam kada će da krsti svoju decu, a on mi kaže „kada budu mogli da shvate čin krštenja“ . On želi da Tara i Stefan budu svesni da su kršteni“, rekla je Dijana.

