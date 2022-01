Dijaspora danima u Melburnu podržavala Đokovića, danas slavi njegovu pobedu

MELBURN/BEOGRAD – Nekoliko hiljada ljudi iz dijaspore danas je na Trgu Federacije u centru Melburna slavilo zbog odluke tamošnjeg suda koji je poništio odluku Federalne vlade Australije o deportaciji tenisera Novaka Đokovića iz te zemlje.

Jedan Srba koji žive u Australiji koji od 5. januara organizuju akcije podrške, Slobodan Beđo kaže za Tanjug da je pravni sistem Australije pokazao doslednost u sprovođenju pravde.

On ističe da posle takvog epiloga raspoloženje jedino može da pokvari odluka australijske ministarke unutrašnjih poslova Karen Endrjuz, koja i pored suda može da odluči da se najpoznatiji srpski teniser ipak deportuje.

„Ako bi ministarka upotrebila svoja ovlašćenja i mimo odluke Federalnog suda deportovala Novaka, to bi dobro poremetilo odnose između sudske, izvršne i zakonodavne vlasti. To su sada velike političke turbulencije“; navodi Beđo i kaže da se svetska javnost koja prati taj slučaj nada da do toga neće doći.

Čitava složena politička situacija pred izbore u Australiji, smatra on, uticala je na incident sa Đokovićem, kako kaže, zbog nagomilanog nezadovoljstva kod građana koji su najduže na svetu bili u izolaciji tokom pandemije kovid-19.

Dodaje da političari zbog poljuljanog kredibiliteta žele „da pokažu mišiće u javnosti“ i na taj način poprave reputaciju, ali je, ističe, Novak Đoković za njih bio „krupan zalogaj“.

„Videćemo kako se dalje razvija situacija, drama je trajala već četiri-pet dana, mi ovde nismo spavali, niko od nas, čak su i policajci komentarisali kako izdržavate da igrate“, kaže on povodom organizovane podrške navijača Đokoviću.

Beđo objašnjava da od početka akcije nije bilo reči o pravljenju nereda, već su, dodaje, poslednja četiri dana, na badnji dan i Božić, organizovali slavlje uz harmoniku, gajde i kolo.

„On je u svojoj kući, tamo gde je iznajmio, znači da je na slobodi. Ipak se ispostavilo da taj pravni sistem u Australiji funkcioniše, iako politički sistem nije baš najbolji, ali, pravni sistem se pokazao“,naveo je on.

Beđo tvrdi da je mnogo dezinformacija o boravku Đokovića u smeštaju za migrante u Melburnu, koji se, dodaje, mnogo razlikuje od onoga što postoji u Srbiji i podseća na pravi „zatvor“.

Objašnjava da je taj smeštaj nekada bio hotel, ali je sada ograđen bodljikavom žicom, to je manja soba sa blindiranim prozorom iz koje nema izlaza.

„To je uvek bio problem za ljude koji borave u tim centrima, tako da je stopa samoubistava u Australiji najveća upravo u tim migrantskim centrima“, kaže Beđo

Kada je reč o podršci koju su danima pružali Novaku Đokoviću kaže da je čak i tamošnja policija bila u čudu odakle im snage da danima po vrućini igraju i pevaju pred smeštajem gde je Đoković bio zatvoren, a to se nastavilo i ispred Federalnog suda tokom odlučivanja o njegovoj deportaciji.

Ideja da reakcija na velike tenzije na vrelom melburnškom suncu ovog leta, navodi, bila je da se negativna energija koju su kreirale australijske vlasti pretvore u nešto dobro.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.