Direktor Borusije: Morali smo da prodamo Halanda

DORTMUND – Sportski direktor Borusije Sebastijan Kel tvrdi da je nemački klub morao da proda norveškog reprezentativca Erlinga Halanda, prenose nemački mediji.

Haland je u letnjem prelaznom roku stigao u Mančester siti uz obeštećenje od 60 miliona evra.

„Koliko god da smo ga cenili, uz sve što je uradio za klub, on je definitivno postao teret, kako za svlačionicu tako i za klub. U suštini sve se vrtelo oko njega. Upravo iz tog razloga bilo je vreme da ga prodamo, bila je to dobra stvar i za nas i za Siti. To potvrđuje činjenica da deset golova za naš klub ove sezone postiglo deset različitih strelaca“, rekao je Kel.

Haland (22) je igrao za Borusiju od decembra 2019. do juna ove godine. On je za klub iz Dortmunda postigao 86 golova na 89 utakmica.

„Voleo bih da smo bili sigurni u Holandov odlazak malo ranije, jer je to ograničilo naše pripreme. Bez njega imamo mogućnost da verujemo drugim igračima“, dodao je sportski direktor Borusije.

Norvežanin je na osam mečeva u dresu engleskog kluba postigao čak 12 golova.

(Tanjug)

