Direktor ekipe RB žali zbog načina na koji je Rikardo otišao

Direktor ekipe RB Loran Mekis rekao je danas da odlazak vozača Danijela Rikarda iz tog tima Formule 1 nije obavljen na pravi način.

Rikardo je otpušten četiri dana posle trke u Singapuru prošlog meseca, a ekipa i vozač su to zajedno objavili na društvenim mrežama. Australijanca je u ekipi zamenio rezervni vozač Lijam Loson.

Verovatnoća da će Rikardo izgubiti mesto u timu pominjala se tokom trkačkog vikenda u Singapuru, uprkos tome što se ekipa nije zvanično oglašavala.

Rikardo to nije mogao sam da saopšti, niti da se javno oprosti od navijača, uprkos tome što je morao da odgovara na pitanja novinara o svojoj budućnosti u Formuli 1.

Mekis je u razgovoru za Skaj priznao da je Rikardov odlazak morao na drugačiji način da se obavi.

„Naravno da nismo srećni, apsolutno ste u pravu, nismo srećni i mislim da to nismo obavili na dovoljno dobar način. O tome nema rasprave. Razlozi bi sada bili izgovori pa ne bih da ulazim u to, ali jasno je da smo imali brojne razgovore sa Rikardom i ekipa i vozač su bili svesni da u trkački vikend ulazimo sa nemogućom situacijom“, naveo je on.

„Izabrali smo, verovatno pogrešno, zajedno smo izabrali iz mnogo pristojnih razloga da to zadržimo u tajnosti do kraja vikenda. To je značilo da je prošao kroz toliko težak vikend, da smo brzo shvatili da to nije stvar koju smo želeli“, dodao je Mekis.

On je izrazio žaljenje zbog čitave situacije, ali je rekao da mu je drago što je video da je Rikardo, jedan od najpopularnijih vozača u Formuli 1, dobio pohvale navijača i čitavog sporta.

Mekis je rekao da bi se ekipa ponela bolje da može ponovo da se nađe u toj situaciji, a da su navijači pronašli način da pokažu empatiju i ljubav, možda čak i više nego što bi ekipa tradicionalno mogla da uradi.

„Danijel je pokazao da je veći od bilo kog vozača Formule 1, on je verovatno veći od Formule 1. Svi volimo Danijela i siguran sam da je sve ovo došlo do njega“, naveo je Mekis.

Trostruki svetski šampion vozač Red Bula Maks Verstapen, koji je u ekipi vozio uz Rikarda od 2016. do 2018. godine, rekao je da je Australijanac zaslužio bolje.

„Meni je bilo prilično jasno da je to bila Danijelova poslednja trka. Mislim da je to moglo da se obavi drugačije. Šteta, mnogo je uradio za Formulu 1. Pobeđivao je u trkama, imao je neverovatne trke. Mislim da je zaslužio bolji ispraćaj“, rekao je Verstapen.

(Beta)

