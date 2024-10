Direktor Meklarena: Neprikladni komentari savetnika Red Bula o Norisu

Direktor Meklarena Zek Braun rekao je danas da su komentari savetnika Red Bula Helmuta Marka o psihičkoj snazi jednog od vozača britanske ekipe Landa Norisa neprikladni, u jeku borbe za šampionsku titulu u Formuli 1.

Marko je nemačkim medijima uoči prošlonedeljne trke u SAD rekao da Noris ima neke „mentalne slabosti“ i da je „pročitao o nekim ritualima koje treba da uradi kako bi dobro nastupio u trci“.

Noris je drugi u šampionatu sa 57 bodova manje od vozača Red Bula Maksa Verstapena, pet trka pre kraja sezone.

Odgovarajući na te komentare, Braun je rekao da je „Noris koncentrisan kao i uvek“.

„U trkačke vikende ulazi kao i Oskar (Pjastri), kao i pretpostavljam ostali vozači, vrlo koncentrisan na posao, radi sa svojim inženjerima, obavlja komercijalne poslove, poslove sa medijima, opušta se, veoma je fokusiran. Pročitao sam Helmutove komentare za koje mislim da su razočaravajući, ali ne i iznenađujući. Lando je na neki način amabsador mentalnog zdravlja“, rekao je Braun za Skaj.

„(Direktor Mercedesa) Toto (Volf) je pričao o mentalnom zdravlju, mislim da je to ozbiljno pitanje. Pokušali smo da razgovaramo o tome kako bismo to pitanje izneli u prvi plan i kako bi bilo u redu da se o tome razgovara“, dodao je on.

Noris je 2019. godine kao tinejdžer došao u Meklaren, a nedavno je rekao da je tokom prve sezone dugo bio depresivan.

Britanski vozač je početkom godine rekao da „ponekad ne jede i ne pije“, zbog pritiska u Formuli 1.

„Mislim da je bockanje te situacije prilično neprikladno i da nas na neki način vraća 10, 20 godina unazad. Ali zabavno je videti kako se neki ljudi trkaju i kakvu taktiku koriste iz sportske perspektive. Mislim da je to prilično neukusno“, rekao je Braun.

Dobrim nastupima i rezultatima Norisa i Pjastrija Meklaren je preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu konstruktora i ima 40 bodova više od Red Bula i 48 bodova više od Ferarija.

Britanska ekipa nije osvojila titulu konstruktora još od 1998. godine.

Šampionat se nastavlja trkačkim vikendom u Meksiku, a trka je na programu u nedelju od 21 čas.

(Beta)

