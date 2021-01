Divac je ovako objasnio Kingu bombardovanje 1999. (video)

Lari King, čuveni američki TV voditelj, preminuo je u 87. godini, a tokom bogate karijere uradio je ogroman broj intervjua s poznatima. Za Srbiju je posebno interesantan, i ostaće upamćen, razgovor sa Vladom Divcem, u periodu dok je igrao za Sakramento, a tiče se bombardovanja Srbije 1999. godine.

Divac je, zajedno sa još jednim Srbinom – Peđom Stojakovićem, bio član „kraljeva“ i pozvan je da gostuje na stanici Si-En-En kako bi dodatno pojasnio Amerikancima celokupnu situaciju u vezi sa NATO agresijom na Kosovom i bombardovanje Srbije u doba, kada je na vlasti bio Slobodan Milošević.

When Vlade Divac spoke out against the bombing of Yugoslavia on CNN's Larry King Live – March 24, 1999.

"NATO is absolutely wrong"

"Kosovo is the soul of Serbia"

"Three hundred thousand Serbian people had become refugees from Croatia…nobody talks about that"

