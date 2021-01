Otišla još jedna legenda – Preminuo Lari King

Legendarni američki TV novinar Lari King preminuo je u bolnici u 87. godini nakon duge bolesti, potvrdila je njegova porodica.

Veteran i jedan od najpoznatijih voditelja tok-šou emisija osvojio je mnoštvo nagrada tokom svoje karijere. Vodio je emisiju „Politika“ na „RT Amerika“.

King je primljen u bolnicu nakon što je navodno imao problema sa srcem. Svoj 87. rođendan, koji je pao 19. novembra, proveo u bolnici, ali je tog dana na Tviteru zahvalio fanovima i „na svim ljubaznim rođendanskim porukama“.

Lari King je decenijama bolovao od srčanih bolesti i čak je napisao dve knjige koje opisuju život sa tim zdravstvenim stanjem. U novembru 2019. pretrpeo je gotovo fatalan moždani udar i kasnije objavio da je proveo „nekoliko nedelja“ u komi.

Karijeru je počeo na Floridi kao lokalni novinar davnih pedesetih godina prošlog veka, a na nacionalni nivo došao je kao voditelj celovečernje radio emisije „Lari King šou“ 1978. godine.

Kasnije je vodio međunarodno poznatu emisiju „Lari King nau“ na Si-en-enu tokom 25 godina od 1985. do 2010. godine i intervjuisao je širok spektar javnih ličnosti, od filmskih zvezda do istaknutih političara, raspravljajući o svemu, od njihovog ličnog života do najnovijih vesti.

Godine 2012. osnovao je njujoršku produkcijsku kompaniju Ora TV gde je počeo da vodi svoju emisiju „Lari King nau“. Godinu dana kasnije, „RT Amerika“ je postigla dogovor sa TV Ora da emituje Kingovu emisiju. Tada je Lari King rekao da bi „radije postavljao pitanja ljudima na moćnim položajima, umesto da govori u njihovo ime“.

Od tada je King bio domaćin podkasta „Lari King nau“ i emisije „Politiking“ koju je emitovao „RT Amerika“.

Tokom svog života King je dobio više od deset medijskih nagrada, uključujući dve Pibodi nagrade za izuzetnost 1982. i 1992. godine, nagradu Emmi i 10 nagrada „Kejbl ACE“ za najboljeg intervjuera i za najbolji tok šou.

(Sputnjik)

