Đerona: Na pravom smo putu, potrebno vreme za velika dela u budućnosti

KATOVICE – Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Antonio Đerona izjavio je da danas da je ekipa na pravom putu i da se razvija u tim koji će u budućnosti biti spreman za velika dela, ali ističe da je za takav rezultat potrebno vreme.

Srbija je sinoć pobedom nad Holandijom 32:30 završila takmičenje na Svetskom prvenstvu u Katovicama. Naša selekcija je osvojila treće mesto na tabeli Treće grupe druge faze takmičenja sa šest bodova. Srbija nije uspela da se plasira u četvrtfinale SP, a „orlovi“ su na kraju osvojili 11. mesto u ukupnom plasmanu.

„Mislim da smo postigli određen napredak, ali nedovoljan za nešto veće. Izgubiti golom razlike od Nemačke i tri od Norveške nije sramota. Pobedili smo sve ostale ekipe, ali nismo bili spremni da se borimo za veće ciljeve. Ne smemo zaboraviti istoriju ove ekipe. Iako imamo igrače koji su u svojim tridesetim, neki koju godinu manje, oni nisu navikli da sa reprezentacijom igraju utakmice na ovom nivou i to je ono što ovaj tim treba da nauči“, rekao je Đerona.

„Takođe, tu su mladi igrači koji svojom igrom ozbiljno pretenduju da u budućnosti imaju veću ulogu kao što su Stefan Dodić i Marko Milosavljević. Nadam se da ćemo se izboriti za naredno EP i uz dodatnih godinu dana rada zajedno, biti u stanju da odemo korak dalje“, rekao je Đerona, prenosi zvanični sajt Rukometnog saveza Srbije.

Srpski rukometaš Stefan Dodić nastupiće ove godine na SP za igrače do 20 godina.

„Pratiću pomno SP koje je pred nama, posebno jer na prethodnim utakmicama kvalifikacija za EP koje se igra 2024. godine, smo imali igrače iz te generacije poput Luke Rogana i Miloša Kosa. Jako je važno za Dodića da odigra to SP sa svojih 100 odsto mogućnosti, ali i da se dodatno razvija na polju snage dok je kada je rukomet u pitanju izuzetno talentovan i vešt. Jako dobro razume igre, ali je važno da se sa fizičkog aspekta dodatno unapredi. Treba da daju sve od sebe i odu što je dalje moguće“, dodao je selektor Srbije.

On je podsetio da protivnici selekciju Srbije sada posmatraju sa više respekta.

„Rekao sam ekipi da sam jako ponosan na njih zbog toga! Ovo je ekipa koja je sada spremna da igra dve jake utakmice u istoj nedelji kao što je to bio slučaj sa Francuskom, zatim Slovenijom o potom Švedskom. Važno je da ljudi vide kako se ekipa bori na ovim utakmicama jer na svakoj sledećoj utakmici imaćeš veći respekt protivnika. I dalje ima prostora za napredak svakako, posebno u utakmicama gde jedna lopta odlučuje sve“, naveo je Đerona.

On je poručio srpskim rukometašima da se ne štede u svojim klubovima.

„Pre sledećeg velikog prvenstva imaćemo ponovo samo dve do tri nedelje za pripremu i zato je važno da igrači koji konkurišu za reprezentaciju individualno urade više i da se ne štede u svojim klubovima. To sam im rekao i posle utakmice sa Holandijom u svlačionici, da njihovim telima i psihi trebaju jake utakmice što je češće moguće jer za takmičenja koja traju dugo kao što je SP to može da napravi razliku. Zamislite da sada, umesto što se vraćamo kući moramo da igramo četvrtfinale? Naravno da bi ekipa kroz srce, želju i motivaciju pronašla snagu za sve do kraja, ali je potrebno to moći i kada to nije slučaj“, izjavio je Đerona.

Selektor Srbije je istakao da je rukomet postao jako brz sport.

„Preksinoć sam imao priliku da pogledam utakmicu između Francuske i Španije. Sve je teže ekipama koje koriste jednu grupu igrača u odbrani i drugu u napadu zbog tempa koji je nametnut. Takođe, ekipama su potrebni igrači koji su fizički u jako dobroj formi. U prvenstvu Srbije treba takođe usmeravati mlade igrače koji imaju reprezentativni potencijal da što više rade na brzini i snazi. Holandija je jako dobar primer za to. Jako je lepo videti ih kako igraju, sa puno brzih akcija, lažnih finti, ‘cepelina’. Takva igra može dovesti i do velikog broja izgubljenih lopti, ali čini naš sport atraktivnim za gledanje“, rekao je Đerona.

On je potom analizirao selekciju Norveške.

„Vi ukoliko izvučete Sagosena iz igre tu je Johanesen. Johanesena u svakom trenutku može na istom nivou da zameni O’Salivan. Na svakoj poziciji u svakom trenutku imate dva do tri vrhunska igrača koja mogu da igraju po 60 minuta, da šutiraju precizno sa distance i trče sve vreme. Fizički aspekt je postao jako važan i neki od naših igrača moraju da unaprede taj segment igre“, dodao je selektor Srbije.

Đerona je potom prognozirao ko bi mogao da osvoji titulu na SP.

„Ako Španija nije ta koja će se doći zlata, zbog odnosa koji imamo sa njima i načina na koji igraju, želeo bih Švedskoj da završi prva. Imaju odličnu ekipu, igraju jako dobro i to pred svojom publikom. Svakako, mislim da Norveška ima čemu da se nada ovo prvenstvo i da ne bi bilo nezasluženo kada bi na kraju oni podigli pehar. Ne treba otpisati ni Nemačku, posebno zbog načina na koji ekipa deli minutažu kao što je to slučaj i sa Španijom. Francuska je uvek jedan od glavnih favorita, ali mnogo zavisi od toga da li golmani imaju svoj dan. Ako Žerard ima dan kakav je imao protiv Španije, biće ih jako teško pobediti“, zaključio je Đerona.

(Tanjug)

