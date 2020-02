Đoković balansira sablju na glavi dok pleše sa trbušnom plesačicom (video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Dubaiju, pošto je danas savladao Nemca Filipa Kolšrajbera 6:3, 6:1.

Njegov naredni rival biće Rus Karen Hačanov, koji je prethodno savladao Austrijanca Denisa Novaka 6:3, 6:4.

U pauzi između mečeva Đoković je pronašao sjajan način da se opusti. Najbolji teniser nije krio dobro raspoloženje i zavidno umeće plesa uz trbušnu plesačicu.

Getting into the party spirit 💃🏻@DjokerNole #DDFTennis pic.twitter.com/heK9dAoJs9

— Tennis TV (@TennisTV) February 25, 2020