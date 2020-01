Đoković bolji od Medvedeva – Srbija u finalu ATP kupa! (video)

Teniske reprezentacije Srbije plasirala se u finale premijernog izdanja ATP kupa.

Posle velike borbe u dva singla, Dušan Lajović i Novak Đoković doneli su dva poena našem timu, pobedama nad Karenom Hačanovim i Danilom Medvedevim.

Bilo je to veličanstveno izdanje Lajovića protiv Hačanova 7:5, 7:6 (1) i potom dva sata i 47 minuta neverovatne borbe Đokovića sa Medvedevom u kojem je slavio sa 6:1, 5:7, 6:4.

The crowd is on its FEET!

Djokovic grinds out the break and consolidates for 4-4 with a magical shot.#ATPCup | #SRBRUS pic.twitter.com/FSNKfeKYTC

— ATPCup (@ATPCup) January 11, 2020