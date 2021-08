Đoković dobio sudski spor posle devet godina

Sud u Brazilu presudio je u korist najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića pošto je doneo odluku da organizatori egzibicionog meča iz 2012. moraju da mu isplate ostatak duga od oko 637.000 američkih dolara.

Djokovic and Kuerten at tonight's exo in Brazil #twinsies http://t.co/dxYVAM1h

— Elena Scuro (@TheSliceTweets) November 17, 2012