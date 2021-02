Nepobediv: Đoković razbio Medvedeva u finalu (video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je titulu na Australijan openu, pošto je danas u finalu pobedio Rusa Danila Medvedeva 7:5, 6:2, 6:2 za manje od dva sata igre.

The Djokovic Dynasty continues 👑@DjokerNole extends his record for most men's singles titles at the #AusOpen, claiming his ninth crown. #AO2021 pic.twitter.com/VdjCS5OhVG — #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021

Đoković je u svom devetom finalu u Melburnu došao do devetog trofeja, što mu je ukupno 18. gren slem titula u karijeri.

On se tako približio Švajcarcu Rodžeru Federeru i Špancu Rafaelu Nadalu, koji imaju 20 trofeja sa najvećih turnira.

Within touching distance 💥@DjokerNole finds himself one set away from another Grand Slam title, taking the second set against Daniil Medvedev 6-2.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/wcK43ShTda — #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021

Na početku drugog seta Medvedev je oduzeo servis Đokoviću, ali je svetski broj jedan brzo vratio brejk i osvojio četiri gema u nizu (4:1).

Do kraja seta Medvedev je uspeo da osvoji samo jedan gem, u 8. gemu dozvolio Đokoviću brejk lopte, koje su ujedno bile i set lopte.

Đoković je iskoristo drugu i poveo 2:0 u setovima.

Novak je osvojio gem na svoj servis, došao do brejka i posle još jednog osvojenog gema brzo došao do 3:0. Rus se tada vratio u igru i vratio brejk, pa je rezultat posle šestog gema bio izjednačen – 3:3.

Just look at both of them at the moment…#Medvedev is already looking worn out!#Djokovic is looking his usual Final self, cool calm and collected 😎 #ao2021 pic.twitter.com/1uMEkSltFO — Mr TV Australia (@MrTVAus) February 21, 2021

Đoković je međutim u ključnom momentu oduzeo protivniku servis i osvojio prvi set sa 7:5.

