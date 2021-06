Đoković furiozno do osmine finala Rolan Garosa i ispisivanja istorije

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Rolan Garosa nakon što je pobedio Litvanca Ričardasa Berankisa 6:1, 6:4, 6:1.

Making [More] History 📚

With his 6-1, 6-4, 6-1 win over Berankis, @DjokerNole is headed to R4 here for the 12th consecutive year, a new Open Era record for longest streak of #RolandGarros R4 appearances.

Musetti next… pic.twitter.com/9zzJmRs5cm

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2021