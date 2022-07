Đoković: Hoću opet u Australiju, nisam hteo tamo na silu

BEOGRAD – Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas za Rojters da želi da igra u Australiji naredne godine i da su mnogi ljudi u zabludi da je u januaru na silu pokušao da uđe u tu zemlju.

Novaku je početkom godine garantovano medicinsko izuzeće kako bi ušao u Australiju i igrao na Australijan openu, ali je uprkos tome deportovan.

Srpski teniser rekao je da se scenario iz Melburna neće ponoviti u Njujorku.

„Ako ne budem imao dozvolu, neću putovati u Ameriku. Saga u Australiji bila je neprijatna za mene“, rekao je Đoković koji nije vakcinisan i zbog toga ne može u SAD po važećim zakonima, i dodao:

„Ljudi i dalje misle da sam na silu pokušao da uđem u Australiju, bez papira, bez izuzeća, to nije istina. To je dokazano i na sudu, nikad ne bih ušao u zemlju u koju nemam dozvolu da uđem“.

Đoković je istakao da bi voleo da se vrati dogodine u Australiju.

„Volim Australiju, voleo bih da se vratim tamo gde sam beležio najbolje rezultate na grend slemovima. Nadam se da ću biti tamo u januaru, takođe želim i u Njujork i gde god mogu da igram“, izjavio je Đoković za Rojters.

Srpski teniser ponovio je da ima jasan stav po pitanju vakcinacije i da se zalaže za slobodu mišljenja.

„Ja sam profesionalni teniser, ne ulazim u politiku jer me to ne zanima. Imam svoj stav i zalažem se za slobodu da birate ono što je najbolje za vas. Očekujem da ljudi bar poštuju moju odluku. Ako budem imao dozvolu, igraću na turnirima. Ako ne, neću biti tamo i to nije smak sveta“, zaključio je Đoković.

Srpski as osvojio je nedavno 21. grend slem trofej na Vimbldonu.

Australijan open osvajao je devet puta, a Ju-Es open triput.

(Tanjug)

