Đoković i Medvedev se žalili, Novak otkrio i zašto

Teniski turnir na Olimpijskim igrama je veoma težak za takmičare zbog vremena u kom se igra i velikih vrućina u Tokiju, na šta su reagovali, u prvom redu, Novak Đoković i Danil Medvedev. Stvari će se promeniti, otkrio je Đoković.

Novak se sa teškim uslovima suočio već u prvom meču na turniru kada je bilo očigledno da mu vrućina smeta i da je već u prvom setu delovao iscrpljeno.

To je bio slučaj i sa Medvedevom, on je čak izuvao patike i koristio peškire sa ledom ne bi li uspeo da dođe do daha.

Đoković i Medvedev su apelovali na organizatore da učine nešto povodom toga, a srpski teniser je naveo, posle meča drugog kola, da bi stvari mogle da se promene.

„Razgovarao sam sa organizatorima. Uprkos logističkim izazovima, oni rade na tome da mečevi startuju kasnije kako turnir bude odmicao. To će biti najbolje za sve nas“, naveo je Đoković.

Teniski dani na Olimpijskim igrama počinju od 11.00 po lokalnom vremenu, a prostora za promenu svakako ima, s obzirom na to da pojedina takmičenja startuju mnogo kasnije.

(Sputnjik)

