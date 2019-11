PARIZ – Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u finalu Mastersa u Parizu za peti trofej na tom turniru protiv Kanađanina Denisa Šapovalova.

Do sada su se Đoković i Šapovalov sastajali tri puta i svaki je put pobedio srpski as, i to ove godine u Melburnu, Rimu i Šangaju.

