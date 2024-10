Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Žalgirisa u Kaunasu

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras na gostujućem terenu u Kaunasu od domaćeg Žalgirisa 84:86 (18:24, 15:23, 24:19, 27:20), u meču šestog kola Evrolige.

Najefikasniji kod Zvezde bili su Uroš Plavšić i Kodi Miler-Mekintajer sa po 16 i Nemanja Nedović sa 15 poena.

Žalgiris su do pobede predvodili Dievidas Sirvidas sa 17, Silvian Francisko sa 15 i Alen Smailagić sa 14 poena.

Zvezda je zabeležila tri pobede i tri poraza, a Žalgiris je upisao pet pobeda i jedan poraz.

U narednom kolu, Zvezda će u Beogradu dočekati Panatinaikos.

Nakon izjednačenog većeg dela prve četvrtine, Žalgiris je u završnici stigao do osam poena prednosti ali je Zvezda pogotkom Giedraitisa u poslednjoj sekundi na prvu pauzu otišla sa šest poena zaostatka 18:24.

Žalgiris je zaigrao čvršće u odbrani u drugoj deonici i iz dore odbrane posle šest minuta igre stigao do dvocifrene prednosti 25:35. Zvezda je vezanim trojkama Dobrića i Kalinića uspela da zaustavi nalet Litvanaca.

Zvezda je dozvolila Žalgirisu dosta lakih poena, a Litvanci su slabiju odbranu Zvezde iskoristili u potpunosti i uz odličnu timsku igru na poluvreme otišli sa 14 poena prednosti 33:47.

Zvezda je bolje ušla u nastavak i serijom 10:1 posle četiri minuta igre prišla na pet poena zaostatka 43:48. U poslednjem minutu treće deonice Žalgiris je napravio seriju 6:2 i u poslednju deonicu Žalgiris je ušao sa devet poena prednosti 57:66.

Nakon tri i po minuta igre u poslednjoj deonici, Zvezda je nakon trojke Kalinića prišla na samo dva poena zaostatka 66:68, ali je Žalgiris nakon poena Franciska i trojke Butkevičijusa pet minuta do kraja stigao do plus sedam 71:78.

Na četiri minuta do kraja, nakon poena Nedovića i Plavšića, Zvezda je uspela da se ponovo vrati u meč i priđe na samo poen zaostatka 77:78, a nakon zakucavanja Plavšića crveno-beli su dva minuta pre kraja stigli do izjednačenja 79:79. U poslednji minut se ušlo sa poenom prednosti za Žalgiris 79:80.

Na 11 sekundi do kraja Francisko je realizovao oba slobodna bacanja i done tri poena prednosti Litvancimaali Miler-Mekintajer trojkom u poslednjoj sekundi doneo izjednačenje Zvezdi. Na 1,3 sekunde do kraja Danston je uspeo da primi loptu, poentira i donese pobedu Žalgirisu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com