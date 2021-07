Djoković: Igranje za Srbiju mi daje samopouzdanje i energiju

Prvi teniser sveta Novak Djoković rekao je danas da mu je drago što je deo nacionalnog tima na Olimpijskim igrama, kao i da mu nastupanje za Srbiju podiže samopouzdanje i energiju.

„To je najposebniji sportski dogadjaj u istoriji u sporta. Predstavljati svoju zemlju, biti deo nacionalnog tima je nešto što cenim. To me lično ohrabruje i daje mi puno samopozdanja i energije na ličnom planu“, rekao je Djoković.

On je ove godine osvojio tri grend slem titule, na Australijan openu, Rolan Garosu i Vimbldonu, i tako se izjednačio sa švajcarskim teniserom Rodžerom Federerom i španskim igračem Rafaelom Nadalom, na prvom mestu sa po 20 osvojenih grend slem titula.

„Ne želim da budem deo rasprave. Ne želim da me uporedjuju sa bilo kim. Još je jako dug put do istorijskog dostignuća. Znam da je puno stvari ispred mene. Znam da sam blizu toga“, dodao je on.

„Privilegovan sam i motivisan da budem na ovoj poziciji. Naporno sam radio da bih bio ovde… Ali hajde da razgovaramo o istoriji ako ovde bude sve dobro. Trenutno sav fokus je na sledećem meču“, istakao je Djoković.

Do kraja ove godine Djoković ima šansu da osvoji „Zlatni slem“, koji pored grend slem turnira uključuje i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama.

Pored Igara u Tokiju, u ovoj sezoni igra se još jedan grend slem turnir, Otvoreno prvenstvo Amerike.

Jedina teniserka, koja je uspela da osvoji „Zlatni slem“ je Nemica Štefi Graf, 1988. godine.

„Nisam u kontaktu sa Štefi, ali ako možete povežite me, bilo bi mi drago da je pitam kako je to učinila. Kada samo razmišljao o ‘Zlatnom slemu’ nisam mislio da će to biti ostvarivo. Ali trenutno mi se čini sve realnijim. Naravno da je to jedan od ciljeva i snova“, dodao je Djoković.

Na Olimpijskim igrama u Tokiju neće učestvovati Federer i Nadal, a iz različitih razloga neće biti ni nekoliko igrača iz najboljih deset, poput Dominika Tima, Matea Beretnija i Denisa Šapovalova.

„U proteklih 15 godina nisam imao previše velikih turnira, a da Rodžer i Rafa nisu igrali. Dakle, malo je čudno da budem iskren, jer sam navikao da vidim bar jednog od njih. Ali ipak ovde su neki od najboljih igrača poput Danila Medvedeva, Stefanosa Cicipasa, Aleksandera Zvereva, Andreja Rubljova. To su momci, koji su u prvih šest-sedam igrača i najveći su kandidati za medalje“, rekao je Djoković.

Djoković će u prvom kolu Olimpijskih igara igrati protiv 139. tenisera sveta Uga Delijena iz Bolivije.

Teniski turnir na Igrama u Tokiju počinje 24. jula.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.