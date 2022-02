Đoković: Išao sam da se zahvalim Vucicu sto me je podrzao

DUBAI – Otišao sam kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića posle deportacije iz Australije jer sam želeo da sa zahvalim čoveku koji je kao državnik stao iza mene, kao i premijerka, rekao je najbolji teniser sveta Novak Đoković.

„Otišao sam kod njega kao građanin Srbije, kao sportista, kao neko ko je osetio tu podršku. Hteo sam da mu se zahvalim i to javno jer je on to zaslužio, kao i svi koji su stali iza mene“, rekao je Đoković za Sport klub.

Đoković trenutno u Dubaiju igra prvi turnir ove godine, a kako je naveo svestan je da je njegov susret sa Vučićem pokrenuo lavinu komentara.

„Video sam da ljudi misle da ja sada podržavam predsednika i njegovu političku stranku u predizbornoj kampanji. Bilo je spekulacija na tu temu i osuda. U poslednjem periodu sam navikao na osude internacionalnih medija, a sada i domaćih. Ipak, narod je stao uz mene, hvala svim Srbima širom sveta. Video sam svu podršku, slušao sam snimke, ljude koji su me docekali na aerodromu, poruke na kuli Beograda na vodi“, rekao je Đoković.

Srpski teniser objasnio je i zašto je prvi intervju posle deportacije dao za Bi-Bi-Si (BBC).

„Pozvao sam BBC koji nije uvek bio prijateljski nastrojen prema meni. Došli su u Beograd i hvala im na tome. Skoro sat i po vremena smo pričcali, iako su oni objavili samo pola sata intervjua. Da sam pozvao nekoga sa kim imam dobar odnos, rekli bi: ‘Evo ga, on je namestio intervju da ga ništa ne pitaju, beži od neugodnih situacija, krije nešto…’ To je najveći razlog zašto sam ih zvao. Oni koji su me najviše kritikovali mogli su da dođu i da me pitaju sve što žele“.

Svetski broj 1 istakao je da je za njega sport uvek bio iznad politike.

„Iako neki misle da sam politizovao celu ovu situaciju, da sam namerno hteo da uđem u zemlju i da privučem pažnju. Oni misle da sam ja više ušao u politiku nego u sport. Ali baš je suprotno: Ja sam otišao jer sam sportista i zato što je to mesto gde sam beležio svoje najbolje rezultate. Hteo sam da ispoštujem svoje kolege i zato se nisam oglašavao sve dok se to nije završilo. Stvorila se jako ružna slika o meni. Ponizili su me, ako mogu da kažem i na svetskom nivou. Zato je bitno da imam priliku da uvek kažem nešto, ako neko želi nešto da me pita, odgovoriću, ponavljaću svoje odgovore jer nemam šta drugo da dodam osim onoga što sam rekao za BBC“.

Kada je u pitanju izuzeće koje je dobio, Đoković je rekao da je uradio sve što je od njega bilo traženo.

„Bio sam u poziciji kao i svaki drugi teniser. Vidim da postoji neko uverenje da sam bio privilegovan i dobio taj status zbog onoga što jesam. Reći ću nešto što je BBC isekao, a ovo ću ponavljati kao papagaj: Svi su imali isto izuzeće, ja sam došao u Australiju, 10 dana pre mene teniserka iz Češke i trener iz Hrvatske su ušli sa identicnim izuzećem. Ona je igrala turnir, on je trenirao svog igrača i nikakav problem nije bio. Ođednom je problem nastao zbog toga što sam ja došao. Zbog čega? Vi mi odgovorite“.

Na kraju je ponovio stav o vakcinaciji.

„Istina je istina, a moj stav je moj stav. Znam da će mene ljudi nastaviti da kritikuju zato što sam odlučio da se ne vakcinišem i zato što imam stavove koji su za ljude neshvatljivi. Poštujem svačiju odluku. Nadam se da će ljudi, ako ne razumeju, barem da poštuju. Ne mislim da ugrožavam bilo koga. To je moja odluka, svestan sam posledica, nije u mojim rukama, ne zavisi od mene da li cu ići u Indijan Vels ili na neke turnire“, poručio je Đoković.

(Tanjug)

