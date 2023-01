Đoković: Iskustvo mi pomaže, spreman sam 110 odsto

MELBURN – Srećan sam zbog plasmana u finale, bilo je malo napeto u prvom setu, uspeo sam da sačuvam nerve i posle je sve „leglo“ na svoje mesto, rekao je srpski teniser Novak Đoković posle pobede protiv Amerikanca Toma Pola (3:0) i plasmana u finale Australijan opena.

Za jubilarnu 10. titulu u Melburnu, 22. na gren slemovima čime bi se izjednačio sa Rafaelom Nadalom, ali i za povratak na prvo mesto ATP liste boriće se protiv Grka Stefanosa Cicipasa.

„Podrška mi mnogo znači pogotovo u ovoj fazi karijeri, to je moj motor izvor moje energije. Zahvalan sam što imam dovoljno snage u nogama da igram na ovom nivou“, rekao je Đoković.

On je dodao da se posle problema sa povredom oseća savršeno i da je na 110 odsto.

„Iskustvo mi pomaže, ali videćemo kako će izgledati na terenu gde se stvari menjaju iz trenutka u trenutak“.

Prvu titulu u Melburnu osvojio je pre 15 godina.

„Imam jaku maštu, ali nisam ovo baš zamišljao. Ne znam šta da kažem, zvahalan sam na svemu i trudim se da uživam i cenim svaki trenutak. Bez moje porodice i tima stvari ne bi bile moguće:

Prokomentarisao je i finale Rolan Garosa iz 2021. godine kada je pobedio Cicipasa posle 0:2 u setovima.

„To je bilo prvi put da sam se vratio posle 0:2 u finalu, u njegovom prvom gren slem finalu. Emotivno, fizički, bilo je teško, kako god da pogledaš, a on je jedan od najzanimljivijih momaka na turu i sa zanimanjima i sa frizurom. Srećno u nedelju i neka bolji pobedi“, poručio je Đoković i priznao da borba za „broj 1“ daje dodatnu draž.

(Tanjug)

