Djoković izgubio od Cicipasa u četvrtfinalu mastersa u Šangaju

Srpski teniser Novak Djoković neće odbraniti titulu na mastersu u Šangaju, pošto je danas u četvrtfinalu izgubio od sedmog tenisera sveta Grka Stefanosa Cicipasa posle tri seta, 6:3, 5:7, 3:6.

Prvi teniser sveta izgubio je posle nešto više od dva sata igre. Djoković je u drugom gemu prvog seta oduzeo servis Cicipasu, prednost brejka sačuvao je do kraja i poveo u meču.

U drugom setu teniseri su bili sigurni na svoje servise, sve do 12. gema kada je Cicipas napravio brejk i izjednačio na 1:1. Cicipas je bio mnogo bolji u trećem setu, oduzeo je servis Djokoviću u četvrtom gemu, a posle gema na svoj servis poveo je sa 4:1. On je do kraja sačuvao prednost i plasirao se u polufinale.

Cicipas će u polufinalu igrati protiv četvrtog igrača sveta Danila Medvedeva iz Rusije.

Medvedev je pobedio Italijana Fabija Fonjinija sa 6:3, 7:6.

(Beta)