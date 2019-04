„Đoković je kao Tesla“

Nekadašnji četvrti teniser sveta Tim Henman uporedio je Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića sa automobilima, čitavu analogiju bazirajući na stilovima igre asova belog sporta.

„Rafal Nadal je glasan, sirov i mišićav. On je zver, to je zastrašujuće. Ali nije Lamborgini, to je previše prefinjeno, više je kao bolid Formule 1 – savršeno podešen, ali sklon slomu“, rekao je Henman.

„Rodžer Federer je snažan takođe, ali gladak kao svila. Čini da sve izgleda lako. On je kao Rols-Rojs“.

A kakav bi to automobil bio Novak Đoković?

„On je neverovatno brz i izuzetno efikasan, iako nije najelegantniji. On je kao Tesla“, zaključio je Britanac.