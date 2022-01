„Đoković je okružen ekstremnim glupostima“: Bivši selektor oštro o razilaženju s Novakom

Bogdan Obradović, bivši selektor tenisera Srbije, nije štedeo Novaka Đokovića, a usput je istakao da sa njim danas nema nikakav kontakt.

Objasnio je kako je došlo do udaljavanja njih dvojice.

„Ja sam, ljudi, u nula kontaktu sa Novakom. Nemam nikakav kontakt sa Novakom. Niti čestitamo jedan drugom Novu godinu, ni Božić, rođendane deci, nula… Iz kog razloga i zašto? U trenutku kada sam napuštao reprezentaciju ušli smo u jedan konflikt za koji ja i dalje kažem da sam u pravu,“ istakao je Obradović.

Zamerio Novaku zbog ćevapa.

„Novak nikako nije smeo ono da izjavi pred novinarom, postavio je glupo pitanje u glupom trenutku: ‘Nole ovde je roštilj sve živo, Niš, levo, desno…“ Novak mu odgovara da ne jede meso, ne jede ćevape… Čoveče, Srbija tradicionalno živi na ćevapima, dolaze milioni turista da probaju te ćevape, što ti to pričaš, iz kog razloga? Mi nismo vegani, ne postoji, mi imamo naš srpski pravoslavni post, ali za Božić jedemo prase. Ne jedemo brokoli. Da ne pričam sa čije privatne strane Novaka je to uplelo kod njega“, iskren je Obradović za „Sport klub“.

Nije se tu ni zaustavio u priču o ishrani.

„Verujte mi, glavni protein mora da dolazi iz mesa, jaja i sira. Nije uopšte pitanje da li Novak pobeđuje ili ne pobeđuje… Pustite me toga. Brana će da izdrži, ali ako naiđe velika voda neće da izdrži. Njegov imuno sistem trpi mnogo. To su lupetanja… Nešto što kaže nauka oni pokušavaju da okrenu. Glavni protein, esencija, kada se rodimo, je iz majčinog mleka, a 54 odsto kvaliteta istog proteina je iz organskog mesa, organskih jaja, organskog kravljeg sira ili kajmaka. Neke ekstremne gluposti su okružile Novaka. On je otišao u takav eksperiment nečega da ni on ne zna o čemu se radi.“

Zatim je govorio i o tome šta bi trebalo jesti.

„Dve stvari koje čitava planeta koristi više ne treba da se koristi. Prvo – morska so, koja u sebi ima 50 odsto mikro plastike. Treba da se jede samo himalajska so. Drugo – med, u medu su našli pesticide. Novak je bio glavni promoter manuka meda. Nažalost, virus se proširio, uništili smo planetu glupostima. Pčele su pipkale svuda i donele to u med.“

