Đokovic: Jubilarna pobeda za nas narod sirom sveta

RIM – Srpski teniser Novak Đoković izjavio je, posle pobede nad Kasperom Rudom i plasmana u finale Mastersa u Rimu, da je ta pobeda poklon za naš narod širom sveta.

„Gledao sam Rodžera i Rafu kako su prethodnih godina proslavljali 1.000 pobedu i jedva sam čekao ja da dođem do toga. Privilegovan sam što sam došao do toliko pobeda. Prošlo je mnogo vremena otkako sam ostvario prvu pobedu na Turu“, rekao je on.

Đoković se hiljaditom pobedom pridružio elitnom društvu u kome su do sada bila samo četvorica tenisera – Džimi Konors (1.274), Rodžer Federer (1.251), Ivan Lendl (1.068) i Rafael Nadal (1.051).

U finalu sutra od 16 sati igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa.

„Poslednji put smo igrali u finalu Rolan Garosa. Još jedno finale protiv njega. On je u formi poslednjih par godina je u Top 2, 3 igračea na ššjaci i generalno. Osvojio je Monte Karlo. Biće težak meč“, poručio je Đoković.

(Tanjug)

