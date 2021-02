Djoković: Ljubav sa Rod Lejver Arenom se nastavlja

Srpski teniser Novak Djoković rekao je da se njegova ljubav sa Australijan openom i terenom „Rod Lejver Arenom“ nastavlja, nakon što je danas osvojio deveti trofej na tom turniru i svoju 18. grend slem titulu.

Djoković je danas odbranio titulu na Australijan openu, pošto je pobedio Danila Medvedeva iz Rusije sa 7:5, 6:2, 6:2.

„Moram da zahvalim mom timu, svima kod kuće, porodici koji su me podržavali na ovom dugom putu. To je bio rolerkoster, naročito poslednjih nedelja. Mnogo je pomešanih osećanja, otkako smo svi došli u Australiju, povukli smo liniju i ovo je bio uspešan turnir. Želim da zahvalim ovom terenu, ‘Rod Lejver Areni’, volim te svake godine sve više, a ljubav se nastavlja“, rekao je Djoković posle meča.

On je pohvalio organizaciju turnira, nakon obaveznog karantina za sve učesnike i strogih pravila.

„Organizatori treba da budu ponosni na sebe zbog ovoga što su uspeli da urade i dozvole nam da dodjemo ovde. Hvala vam što ste omogućili da se ovaj turnir održi“, naveo je prvi teniser sveta.

Djoković je pohvalio svog protivnika u finalu Medvedeva i rekao da je pitanje vremena kada će ruski teniser osvojiti grend slem trofej.

„On je sjajan momak, sjajna osoba. Nekada smo više trenirali zajedno i provodili vremena nego u poslednjih par godina. Lepo je što ima lepo mišljenje o meni. Volim ga kao osobu van terena, a na terenu je jedan od najtežih protivnika sa kojima sam igrao u karijeri. Pitanje je trenutka kada ćeš osvojiti grend slem, a ako ti ne smeta sačekaj još par godina“, rekao je Djoković Medvedevu.

Medvedev je rekao da mu nije lako posle poraza u finalu grend slem turnira i našalio se da će se tokom izjava truditi da bude bolji nego na terenu.

„Čestitam Novaku i njegovom timu na devetoj tituli u Melburnu, 18. grend slemu, to je fantastično, a verovatno nije poslednji trofej. Sećam se kada sam bio 500. ili 600. teniser a Djoković prvi, on je za mene bio bog i nisam mislio da će hteti da priča sa mnom, ali on je pričao kao da smo prijatelji i nije se promenio do danas. Hvala ti, veliki si sportista“, rekao je Medvedev.

Četvrti igrač sveta danas je prekinuo niz od 20 pobeda, ali je rekao da su protekla tri meseca bila fantastična i da se nada da će uskoro osvojiti prvu grend slem titulu.

Medvedev je takodje pohvalio organizatore i rekao da se turnir ne bi ni održao da nije bilo karantina i strogih uslova.

„Hvala mom treneru i supruzi što su bili sa mnom u Australiji. Hvala i publici, nimalo vam nije bilo lako ali i dalje ste tu, srećan sam što gledate tenis. Želeo sam da ovaj meč bude duži i zabavniji za vas, ali danas nije bio dan“, naveo je Medvedev, koji će od ponedeljka biti treći teniser sveta.

(Beta)

