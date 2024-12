Đoković: Marej donosi drugačiji pogled na moju igru

Srpski teniser Novak Đoković rekao je danas da Endi Marej donosi drugačiji pogled na njegovu igru, nakon što je svog dugogodišnjeg rivala angažovao za novog trenera.

Đoković će početi sezonu na turniru u Brizbejnu naredne nedelje, a prvi protivnik biće mu domaći teniser Rinki Hidžikata.

Srpski teniser će raditi bez Mareja u Brizbejnu, a zvanično počinju saradnju na Australijan openu, koji počinje 12. januara.

„On ima jedinstven pogled na moju igru kao jedan od mojih najvećih rivala. On zna prednosti i mane moje igre. On je igrao donedavno, tako da poznaje ostale najbolje igrače, mlade igrače i sve slabosti i prednosti u njihovoj igri. Radujem se tome, zaista. Mislim da on donosi drugačiji pogled na moju igru i iz toga ću, bez sumnje, imati koristi na terenu. Ali i taj šampionski mentalitet koji ima, siguran sam da ćemo se veoma dobro slagati“, rekao je Đoković, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Marej je završio karijeru u avgustu, a Đoković je u novembru objavio da će sa Britancem raditi na Australijan openu, pre nego što odluči o dugoročnijoj saradnji.

Srpski teniser će u Brizbejnu pokušati da osvoji 100. ATP titulu u singlu, pre nego što će na Australijan openu juriti 11. trofej.

On je ove godine osvojio zlatnu olimpijsku medalju, ali nije uspeo da osvoji nijednu ATP titulu i pao je na sedmo mesto svetske rang-liste, a u predstojećoj sezoni planira da igra više.

„Planiram da igram na više turnira nego prošle sezone. Nadam se da će i nivo rasti kao posledica toga, nadam se da ću moći da osvojim nekoliko turnira i poboljšati renking“, naveo je 37-godišnji teniser, koji će u Brizbejnu u dublu igrati sa Australijancem Nikom Kirjosom.

Kirjos je u subotu nazvao „odvratnim“ doping slučajeve prvog tenisera sveta Italijana Janika Sinera i druge teniserke sveta Poljakinje Ige Švjontek, a Đoković je doveo u pitanje način na koji su ti slučajevi vođeni.

Siner je u dva navrata bio pozitivan na anabolički steroid, oslobođen je krivice ali se suočava sa suspenzijom, dok je Švjontek bila suspendovana na mesec dana jer je unela kontaminiranu supstancu u avgustu.

Mnogi su optužili nadležne za dvostruke standarde, a rumunska teniserka Simona Halp rekla je da su u njihovim slučajevima korišćeni potpuno drugačiji pristupi u odnosu na njen.

„To nije dobra slika, ne izgleda dobro za naš sport. Verujem da smo u poslednjih 20 i više godina otkako igram profesionalno bili jedan od najčistijih sportova. Samo dovodim u pitanje način kojim sistem zaista funkcioniše i zašto se određeni igrači ne tretiraju na isti način kao drugi igrači. Problem je nedoslednost, netransparentnost“, rekao je Đoković za Skaj.

„U Janikovom slučaju smo držani u mraku. Ne dovodim u pitanje da li je namerno ili nije uzeo zabranjenu supstancu, poznajem Janika od malih nogu, ne deluje mi kao neko ko bi uradio tako nešto, ali sam bio zaista frustriran, kao i većina igrača“, naveo je Đoković.

(Beta)

