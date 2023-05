Đoković motivisan čeka početak Rolan Garosa

Srpski teniser Novak Đoković rekao je danas da ga motiviše borba za nove rekorde i trofeje kojima će ispisivati istoriju tog sporta.

„Nije tajna da je jedan od glavnih razloga zbog kojih danas igram i takmičim se u profesionalnom tenisu, da pokušam da oborim više rekorda i ispišem više istorije tenisa. To me izuzetno motiviše i inspiriše“, rekao je Đoković.

Takmičenje na drugom grend slem turniru u sezoni Rolan Garosu, počinje u nedelju u Parizu, a Đoković će u prvom kolu igrati protiv Amerikanca Aleksandra Kovačevića.

Đoković je treći nosilac na turniru i u odsustvu rekordera turnira Španca Rafaela Nadala, pokušaće da osvoji rekordnu 23. grend slem titulu. Nadal se nije dovoljno oporavio od povrede i propustiće turnir koji je osvajao 14 puta. On ima 22 grend slem titule.

Nakon konstatacije da je Nadal vodio sa 8:2 u međusobnim duelima na Rolan Garosu, Đoković je kroz šalu rekao: „Iskreno, uopšte mi ne nedostaje na žrebu“.

Srpski teniser se posle toga uozbiljio i osvrnuo na njihovo rivalstvo, ali i najavu Nadala da će 2024. godine verovatno biti poslednja sezona u njegovoj karijeri.

„On je moj najveći rival. Kada je objavio da će mu to biti poslednja sezona u karijeri, osetio sam kao da deo mene odlazi s njim, ako znate na šta mislim. Mislim da je on bio jedan od ljudi koji su najviše uticali na moju karijeru i mene kao igrača. Definitivno najveći motivacioni faktor za mene da nastavim da igram i takmičim se“, rekao je on.

„Ko će postići više? Ko će biti bolji? Pitao sam se. To me je nateralo da razmišljam o mojoj karijeri i koliko dugo ću igrati“, dodao je srpski teniser.

On je zatim zastao, nasmejao se i rekao: „Danas neću ništa objaviti“.

Srpski teniser ima dve titule na Rolan Garosu (2016, 2021), a ima i tri trofeja na Ju Es openu, sedam na Vimbldonu i 10 na Australijan openu.

„Grend slemovi su drugačiji turniri, na neki način drugačiji sport, pošto igramo na tri dobijena seta, igramo na najvažnijim turnirima sveta. Iskustvo je na mojoj strani“, rekao je 36-godišnji teniser i dodao da učešće na svakom grend slem turniru smatra poklonom.

Osim Đokovića mnogi za favorita smatraju prvog tenisera sveta Španca Karlosa Alkarasa, koji je ove sezone na šljaci osvojio tri titule.

(Beta)

