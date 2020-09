Đoković na startu Rolan Garosa protiv Imera

PARIZ – Najbolji teniser sveta Novak Đoković na startu Rolan Garosa igraće protiv Šveđanina Mikaela Imera, 80. na ATP listi, odlučeno je danas žrebom u Parizu.

Derbi prvog kola odigraće Dominik Tim i Marin Čilić, s tim da je Austrijanac, od koga je Đoković izgubio prošle godine u polufinalu, u delu žreba s braniocem titule Rafaelom Nadalom, što znači da srpski as može da igra samo s jednim od njih na putu do titule, i to u finalu.

Dušan Lajović igraće protiv Đanluke Mađera, Laslo Đere protiv Kevina Andersona, Filip Filipović protiv kvalifikanta, a Miomir Kecmanović imaće najteži zadatak protiv finaliste Rima Dijega Švarcmana.

Rolan Garos je na programu od 27. septembra do 11. oktobra.

(Tanjug)

