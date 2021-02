Đoković najavio pauzu i poručio: Niste bili fer, ali nije vam prvi put (video)

Novak Đoković deveti put u karijeri trijumfovao je u Australiji, pobedom nad Danilom Medvedevim. Ipak, njegov nastup je bio upitan još od trećeg kola, zbog povrede trbušnog mišića, a nastup na prvom Gren slemu sezone pratile su i mnoge kontroverze vezane za najboljeg tenisera sveta

"Coming to Australia, it always brings that extra dose of confidence to me." 9-0 in #AusOpen finals ✅ Story checks out @DjokerNole 😃🇦🇺#AO2021 pic.twitter.com/LyhNPXY3U8 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021

Od dolaska u Australiju je Novak bio na udaru kritika, za pismo Kregu Tiliju, za mnogo toga, ali je vrhunac svega ipak optužba da je lažirao povredu protiv Tejlora Frica.

Sumanuto, ali dovodila se njegova čast u pitanje, iako je doživeo povredu pri 2-0 u setovima, kada je dominirao.

Prvo je Fric dao provokativnu izjavu, na šta su se drugi nadovezali. Ipak, to je bio samo dodatni motiv.

“Bilo je nefer, ali nije prvi ni poslednji put. Nisam dozvolio da me to ometa, osvajanje titule je moj odgovor. Tokom ovih godina sam postao čvršći, izbegavam da me te stvari dotiču, fokusirao sam se na ono što mi je najvažnije”, rekao je Novak o tretmanu medija kada je u pitanju povreda.

On je potom najavio izlazak dokumentarnog filma do kraja godine, kada će svi videti šta se desilo iza kulisa.

O povredi i pauzi koja ga očekuje, Novak je rekao:

„Povreda nije zalečena, ići ću na magnetnu rezonancu pre nego što krenem na put i sigurno je da ću uzeti pauzu posle svega, ne znam koliku… Cela moja energija i sav fokus u prethodnom periodu su bili na ovom turniru, da je bio neki drugi, kao što rekoh i ranije, ne bih rizikovao, ali sada ne mogu da budem srećniji kada sedim ovde sa ovim trofejom“, istakao je Đoković i još jednom se osvrnuo na činjenicu da je ovogodišnji Australijan open bio jedan od najtežih za njega u celoj karijeri i to ne samo zbog uslova pandemije.

„Karantin, sve što se dešavalo u medijima, pismo koje sam poslao sa idejama i predlozima koje sam dobio od igrača, a koje je interpretirano kao lista mojih ličnih zahteva… Postao sam i persona non grata u ovoj državi, bilo je teško boriti se sa tim. Ako jednom rečju mogu da opišem, ovo je bio rolerkoster, ali mi je zbog toga još slađe“, rekao je Đoković.

Više od njega, o povredi su govorili – drugi.

„Želeo sam da sve te stvari držim u tišini i da se fokusiram na tenis. Da, to je bilo kidanje mišića i nikada nisam osetio takav bol ranije. Ljudi su se pitali da li postoji povreda, razumem to, ali da, povreda postoji. Mogu da dovedem doktore i fizioterapeute da to potvrde, ako neko želi“.

Novak je apostrofirao da je to bila velika prepreka za njega.

„Nisam trenirao između mečeva, ali sam to vreme koristio za izlečenje, provodio sam po deset sati na stolu za masažu. Velika zahvalnica ide mom fizioterapeutu, ljudi su sumnjali u sve to, ali ja možda imam bolju mogućnost zalečenja, svi smo različiti“, zaključio je Đoković.

