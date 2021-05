Đoković najpre vikao na sudiju, pa na kraju meča pokazao koliki je džentlmen

Novak Đoković plasirao se u osminu finala turnira u Rimu pobedom od 6:3, 7:6(5) protiv Tejlora Frica, a navijači su imali priliku da gledaju jedan od bizarnijih mečeva ove godine.

Ova podloga „ne leži“ Fricu, pa nije pružio ozbiljniji otpor, ali je meč u jednom momentu i prekinut zbog kiše.

Ipak, pre nego što se to desilo Novak je više puta morao da razgovara sa sudijom i da ga pita još koliko će se igrati jer se kiša pojačava i šljaka je sve više potopljena.

“How much do you wanna play ? I asked you three times, you are not checking anything”

Djokovic yells at the umpire after being broken in the second set when he was serving for the match at 5-4 against Fritz in the Rome Masters. It was drizzling when the Serb was serving. pic.twitter.com/tReUR254h9

