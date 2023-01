Đoković: Najveća pobeda u karijeri

Srpski teniser Novak Đoković rekao je po osvajanju 10. titule na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu i 22. grend slem trofeja, da je to njegova najveća pobeda u karijeri s obzirom na okolnosti, nakon što je prošle godine bio deportovan iz Australije.

„Ovo je bio najuzbudljiviji turnir u životu, s obzirom na okolnosti jer nisam igrao prošle godine. Vratio sam se ove godine. Hvala svima koji su učinili da se osetim dobrodošlim u Melburnu i da budem u Australiji. Postoji razlog zbog kojeg igram najbolji tenis u Australiji ispred legendarnog Roda Lejvera. Trudim se da se uštinem i živim kroz ovakve trenutke. Samo moj tim i porodica znaju kroz šta smo prošli u poslednjih četiri, pet nedelja. Ovo je najveća pobeda u mom životu, s obzirom na okolnosti“, rekao je Đoković posle meča.

Đoković je u finalu Australijan opena pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 6:3, 7:6, 7:6 i osvojio 10. titulu u Melburnu i 22. grend slem trofej u karijeri.

On je titulu osvojio godinu dana pošto je bio deportovan iz Melburna jer nije vakcinisan protiv korona virusa.

„Kakvo putovanje je ovo bilo za moju porodicu, moj tim i mene. Ništa ne uzimam zdravo za gotovo, znam da me tolerišete nekad i najgore strane mog karaktera na terenu i van njega. Cenim vašu ljubav i podršku koju dobijam, ne znam da li ćete oprostiti šta sam sve radio, ovaj trofej je vaš koliko je i moj, hvala iz dubine duše i srca“, naveo je Đoković.

On je zahvalio organizatorima i svima koji su doprineli da turnir bude uspešan i izrazio nadu da će doći i sledeće godine.

Govoreći o Cicipasu, Đoković je rekao da ceni sav trud koji grčki teniser ulaže.

„Imao si neverovatan turnir, večeras nisi imao sreće, ali ovo definitivno nije tvoje poslednje grend slem finale, imaš mnogo vremena, mnogo više od mene. Čestitam tvom timu i porodici, znam koliko vremena provodite u pokušajima da postaneš bolja osoba i teniser. Jedan si od najprofesionalnijih igrača na turu i najzanimljivijih momaka“, naveo je on.

Đoković je rekao da su zemlje iz kojih dolaze, Srbija i Grčka, dve relativno male zemlje koje nemaju veliku tenisku tradiciju i da njih dvojica nisu imali previše igrača na koje su mogli da se ugeldaju.

„Poruka za sve mlade tenisere i teniserke koji sanjaju da budu ovde – sanjajte velike snove, usudite se da sanjate i sve je moguće. Nemojte da dozvolite da vam bilo ko oduzme snove bez obzira odakle dolazite. Mislim da, što ste u većem minusu i iz lošijeg detinjstva ili poteškoća dolazite, da postajete snažniji. Stefanos i ja smo dokaz. Ne dopuste da vam niko oduzme san jer možete da uspete“, rekao je on.

Cicipas je rekao da Đokovićevi rezultati sve govore i sprskog tenisera nazvao je najboljim u istoriji.

„Sve je u brojkama. Imaš podršku porodce, slično smo odrastali. Ovo je bilo neverovatno putovanje za tebe, divim se svemu što si uradio za naš sport, činiš me boljim teniserom. Imao sam privilegiju da igram mnogo teških mečeva, a Novak iz mene izvlači najbolje. On je najveći koji je ikada držao teniski reket. Zahvalan sam što nas guraš toliko daleko, svaku osobu koja je uključena u naš sport“, naveo je on.

Cicipas je drugi put igrao grend slem finale i drugi put je izgubio od Đokovića, posle Rolan Garosa 2021. godine.

„Nije lako izgubiti još jedno grend slem finale. Uvek želim da se vratim na teren, da radim naporno i treniram sa svojim timom. Srećan sam što imam grupu ljudi koja me podržava, koja deli ciljeve i ambicije sa mnom. Privilegovan sam što mogu ovim da se bavim. Zahvalan sam i grčkim navijačima koji čine da se u Melburnu osećam kao kod kuće. Hvala svima u organizaciji i nadam se da se vidimo sledeće godine“, dodao je Cicipas.

Đoković će se od ponedeljka vratiti na prvo mesto na ATP listi.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.