Đoković: Ne kajem se, nadam se da ću igrati na Ju Es Openu

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas da se ne kaje što je prvo mesto na ATP listi predao Karlosu Alkarasu i što je morao da propusti turnire u Indijan Velsu i Majamiju i dodao da se nada da će zaigrati na Otvorenom prvenstvu SAD.

„Ne, ne kajem se. U životu sam naučio da te kajanje samo sputava i u osnovi čini da živiš u prošlosti. Ne želim to da radim. Takođe ne želim da živim previše u budućnosti. Želim da koliko god mogu budem u sadašnjem trenutku, ali naravno, razmišljam o budućnosti, stvaram bolju budućnost“, rekao je Đoković u intervjuu za Si-En-En (CNN).

Đokoviću nije dozvoljeno da uđe u SAD zbog odluke da se ne vakciše protiv kovida-19. On je zbog toga propustio turnir u Indijan Velsu, posle kojeg je prvo mesto na ATP listi preuzeo 19-godišnji Alkaras, a propustiće i turnir u Majamiju.

Srpski teniser je čestitao Alkarasu i istakao da je „apsolutno zaslužio da se vrati na prvo mesto“.

„Šteta je što nisam mogao da igram u Indijan Velsu i Majamiju. Volim te turnire. Imao sam mnogo uspeha tamo. Ali, u isto vreme, to je svesna odluka koju sam doneo i znao sam da uvek postoji mogućnost da ne odem. I to je trenutno stanje koje će se nadam da se promeniti kasnije ove godine za Ju Es open. To je za mene najvažniji turnir na američkom tlu“, rekao je Đoković.

Američke vlasti će 11. maja ukinuti restrikcije u vezi sa vakcinacijom, a Đoković je ponovio da su mu u ovoj fazi karijere najvažniji grend slem turniri.

„Zaista želim da igram u Njujorku, želim da budem tamo“, istakao je srpski teniser.

„Zapravo, kada sam 2021. godine izgubio u finalu od (Danila) Medvedeva, imao sam verovatno jedan od najboljih trenutaka sa publikom u Njujorku. I imao sam sreću da tri puta pobedim na tom turniru, da igram mnogo finala. I iako sam izgubio taj meč, dobio sam mnogo ljubavi i poštovanja od ljudi i želim da se vratim i ponovo povežem sa tamošnjom publikom. Tome se radujem i nadam se da će se desiti“, zaključio je Đoković.

(Beta)

