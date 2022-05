Đoković nije uspeo da sruši čudesnog tinejdžera: Alkaraz u finalu Madrida

Najbolji teniser sveta Novak Đoković posle skoro tri i po sata velike borbe poražen je u pilufinalu Mastersa u Madridu od mladog Španca Karlosa Alkaraza 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).

REMEMBER THIS MOMENT 🙌

Match point as @alcarazcarlos03 defeats Novak Djokovic to become the youngest finalist in #MMOPEN history. pic.twitter.com/5XhUInYuzu

— Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2022