Đoković o deportaciji iz Australije: Samo sam se pridržavao pravila

MELBURN – Najbolji srpski teniser Novak Đoković ponovio je danas da se prošle godine pridržavao pravila prilikom ulaska u Australiju.

Đoković je 16. januara prošle godine deportovan iz Australije nakon što je odbijena njegova žalba na ukidanje vize. Odluku o ukidanju vize doneo je tadašnji australijski ministar za imigracije Aleks Hok. Australijski ministar je tada izjavio da bi prisustvo nevakcinisanog igrača moglo da podstakne protivljenje vakcinaciji protiv korona virusa, ali i zbog zabrinutosti za javno zdravlje.

„Mnogi ljudi još imaju pogrešnu predstavu o tome šta se dogodilo“, rekao je Đoković u intervjuu za „Kanal devet“.

„Bilo je još dvoje ili troje ljudi koji su došli u Australiju pre mene sa potpuno istim izuzetkom koji sam i ja imao. Samo sam se pridržavao pravila. Moje izuzeće je verifikovano od strane nezavisnog tela i panela lekara. Ušao sam sa svim važećim papirima. Potom je sve izmaklo kontroli i dobio sam etiketu ovo ili ono“, dodao je srpski teniser.

Đoković je istakao da je njegov slučaj dobio veliku pažnju u medijima.

„I ta saga je bila toliko velika u medijima da nisam mogao da se borim protiv toga. Nisam želeo da ulazim u to. Uz količinu pritiska i ludila koje se dešavalo, samo sam želeo da izađem i da se vratim kući“, naveo je peti igrač na ATP listi.

On je istakao da razume ogorčenje nekih Australijanaca, koji su prošle godine bili protiv dolaska Đokovića u ovu zemlju, pošto srpski teniser nije vakcinisan protiv korona virusa.

„Moram da kažem da ih razumem, jer je to bio frustrirajući period za mnoge ljude širom sveta, posebno ovde u Australiji, koja je dve godine imala stroge mere. Neki ljudi su se sigurno pitali: Kako je ovom momku dozvoljeno da uđe u zemlju bez vakcine kada mnogi nisu bili u mogućnosti? Razumeo sam njihovu frustraciju, ali su mediji sve to predstavili na pogrešan način“, istakao je Đoković.

Vlada Australije saopštila je u novembru prošle godine da je Đoković dobio vizu i da će moći da nastupa na Australijan openu. Srpski teniser je pre nekoliko dana osvojio ATP turnir u Adelejdu.

„Bio sam pomalo radoznao da vidim kako će me primiti u Adelejdu. Prijem je bio fantastičan. Imao sam neverovatan turnir i ogromnu podršku na svakom meču. Ne znam kako će biti u Melburnu, ali verujem da će me navijači dobro primiti“, naveo je on.

Đoković je podsetio da je prošle godine posle deportacije iz Australije proveo neko vreme u Srbiji.

„Moram da kažem da sam prošao kroz izazovna vremena, ne samo sa australijskim medijima, već i sa medijima širom sveta. Imao sam veliki pritisak, proveo sam nekoliko nedelja kod kuće i sačekao da se situacija smiri. Na svakoj konferenciji za medije novinari su mi gde god sam igrao postavljali pitanja o dešavanjima u Australiji. Morao sam samo da budem strpljiv i čekam“, zaključio je Đoković u razgovoru sa Todom Vudbridžom.

(Tanjug)

