Đoković o Federeru i Nadalu: Naravno da bih voleo da su oni s nama

Voleo bih da su Rafel Nadal i Rodžer Federer uključeni u Asocijaciju igrača, ali živimo u demokratskom društvu i mi ćemo se i bez njih potruditi da napravimo temelj koji će služiti svima u budućnosti, kaže najbolji teniser sveta Novak Đoković.

„Pre nego što smo osnovali Asocijaciju, pričali smo, nismo želeli da kritikujemo, neko prepoznaje da je pravo vreme, neko misli da nije. Živimo u demokratskom društvu, gde svako ima pravo na svoje mišljenje. Da li bih voleo da su oni s nama? Naravno da bih“, rekao je Đoković na konferenciji za medije u TC Novak.

On je dodao da su njegove ambicije maksimalne, rekord po broju nedelja na „broju 1“ i broju gren slemova.

„Da li ćemo mi to koristiti kao gorivo ili oruđe protiv sebe. Ja ne osećam da me to opterećuje kao što je bio slučaj na početku karijere. Možda nekome smeta što ja imam najviše ambicije, ali to je moja ličnost, verbalizujem svoj cilj, moj cilj je da istorijski budem na prvom mestu najduže, to mi je sada prioritet. Profesionalna organizacija mi je kao poziv da pomognem nekome ko nije u poziciji kao što sam ja. Nisam sam u tome, uz mene je Pospišil i još nekoliko tenisera. To je obaveza kroz zadovoljstvo. Nemam korist od toga u materijalnom smislu. Nemam nikakvo moranje da se bavim tenisom i dalje, ali meni pričinjava zadovoljstvo da se takmičim i dalje“, istakao je srpski as.

Đoković je poručio i da će se lično potruditi da Beograd ponovo ima ATP turnir.

„Adrija Tur je završen kako je završen, ali za mene je pokazao zašto Srbija i Beograd zaslužuju da imaju profesionalni turnir. Ja ću lično da tražim da dovedemo profesionalni turnir u Beograd. Svi koji dolaze odavde i potekli su iz srpskog tenisa, u situaciji su da moraju da idu po svetu da igraju. Mi svi moramo da se konsolidujemo, da se ujedinimo, da zajedničkim snagama pronađemo rešenje, da svi gradovi u Srbiji konkurišu da dovedu turnir. Ako ne nudite deci turnire, ne samo nacionalne, nego i internacionalne, to je veliko opterećenje na budžet svake porodice u Srbiji. Da bi sve bilo drugačije, treba nam da imamo turnire ovde“, poručio je Đoković.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.