Novak Đoković odlučio da predstavlja Srbiju u Melburnu! (video)

Novak Đoković je odlučio da se pojavi na ATP kupu i pomogne svojoj zemlji u pohodu odbranu trofeja šampiona sveta.

Srbija je na inauguralnom izdanju nezvanično svetskog prvenstva u tenisu ove godine osvojila prvo mesto.

U nokaut fazi su redom padale Kanada, Rusija i, na kraju, Španija, a najzaslužniji za trijumfe bio je upravo Đoković.

Your inaugural #ATPCup champions, 🇷🇸 #TeamSerbia!@DjokerNole/@troicki_viktor clinch the 🏆 over Carreno Busta/Lopez 6-3 6-4 winning the tie 2-1.#SRBESP | #ForTheLoveOfCountry pic.twitter.com/lLCLG86bm4

— ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020