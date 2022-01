Đoković otkrio istinu o svemu kako bi zaustavio širenje „konstantnih dezinformacija“

Novak Đoković se oglasio o navodima i optužbama medija vezanim za pozitivan PCR test koji je imao 16. decembra prošle godine. On je objasnio situaciju kako bi, pored ostalog, prestalo širenje „konstantnih dezinformacija“, ali i kako bi se više ne bi napadala njegova porodica.

Đoković je pozitivan kovid PCR test dobio 16. decembra 2021. i na osnovu njega je ušao u Australiju sa medicinskim izuzećem početkom ove godine.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022