Đoković otvorio dušu: Kako je izgledalo odrastanje tokom rata u Jugoslaviji

Najbolji svetski teniser Novak Đoković dao je intervju Džeju Šetiju nakon poraza koji je doživeo na turniru u Majamiju..

Đoković je govorio o raznim stvarima iz svog života, pa je tako ispričao o tome kako su se upoznali njegovi roditelji, kako se razočara u sebe kada na terenu uradi stvari koje nisu za primer, ali i o tome kako je odrastao u Jugoslaviji koja se nakon rata raspala.

– Zanimljiva je priča o mojim roditeljima. Upoznali su se na skijanju, otac je bio instruktor i sam je prišao mojoj mami i pitao je da li joj potrebna pomoć. Verovatno je sve isplanirao unapred, ali tako se dogodilo i nakon šest meseci su se venčali – otkrio je Nole i priznao da se veoma razočara sam u sebe kada na terenu napravi nepromišljen potez poput razbijanja reketa.

– Još uvek imam te momente na terenu, lomljenje reketa. I kada se to dogodi zapitam se: Šta to radim? Imam dvoje dece, a mnogi širom sveta to sve gledaju, imitiraju vas, upijaju sve što radite. I zbog toga mi je uvek u „malom mozgu“ to da sve što radim, radim sa stilom i dostojanstvom, uvek imam taj unutrašnji glas koji mi govori da hiljade mališana širom sveta traže nekoga na koga će se ugledati. Osećam se razočarano zbog takvih postupaka – priznao je Novak

Šetiju je otkrio i neke detalje odrastanja u ratom zavaćenoj Jugoslaviji.

– Moji roditelji su ulagali puno energije i truda u to vreme tokom 90-ih godina kada sam odrastao, imali smo dva rata, jedan koji se nažalost dogodio na području Jugoslavije i nakon kojih je nastalo šest različitih država, a u jednoj od njih, Srbiji, sam rođen – zaključio je.