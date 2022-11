Đoković: Ova pobeda je veliko olakšanje i zadovoljstvo

TORINO – Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da je zadovoljan osvajanjem završnog mastersa u Torinu.

Đoković je po šesti put u karijeri osvojio završni masters, pošto je večeras u finalu pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 7:5, 6:3.

„Bio sam veoma zadovoljan kako sam igrao sa osnovne linije, pogotovo iz forhenda, hteo sam da budem agresivan i isplatilo mi se to. Veoma sam zadovoljan izdanjem“, izjavio je Đoković po završetku meča.

On je priznao da je bio nervozan u finišu duela sa Rudom.

„Mnogo sam bio nervozan, posebno u onom poenu na 30:30, to je bio najduži poen meča. Morao sam ceo meč da ostanem fokusiran. Kada sam servirao za pobedu promašio sam par forhenda. Sigurno sam osetio nervozu, ali sam završio to asom i veoma sam zadovoljan. Prošlo je sedam godina od kada sam osvojio završni masters, mnogo je to vremena… Činjenica da sam čekao sedam godina čini ovu pobedu još slađom i većom“, objasnio je srpski teniser.

Đoković je ove sezone osvojio pet trofeja, a godinu će završiti na petom mestu ATP liste.

„Sigurno sam govorio o ovoj čudnoj sezoni hiljadu puta, neću da se ponavljam, svi koji prate tenis znaju na šta mislim. Ova pobeda je veliko olakšanje i zadovoljstvo, ali i jedva čekam da odmorim nekoliko nedelja. Bio sam ‘na iglama’ cele godine, da li zbog čekanja odobrenja da odem negde ili zbog turnira, tako da sam baš zadovoljan što sam godinu završio na pozitivan način“, zaključio je Đoković.

Srpski teniser je po završetku meča imao poruku za fudbalere Srbije, koji se trenutno nalaze u Kataru gde se pripremaju za mečeve na Svetskom prvenstvu. Đoković je na kameri napisao: „Ma tako je breee, ajmo orlovi!“.

(Tanjug)

